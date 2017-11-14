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Arda Kural: Oyunculuğu bıraktım

Gençliğinde 7'den 70'e herkesin sevgilisi olan Arda Kural, psikolojisi bozulunca sokaklara düşmüştü. Kendini toplayan Kural, "Oyunculuğu bıraktım, sahte bir dünya." dedi.

Magazin / 14 Kasım 2017 Salı 15:46
Arda Kural: Oyunculuğu bıraktım

Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın ekibi Arda Kural ile röportaj yaptı. Kural, oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

'POPÜLER KÜLTÜRE HİZMET ETMİYORUM'

Meşhur olduğu dönemde Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ'un çok başarılı olduğunu kendisinin kötü durumlara düştüğü sorulunca, Arda Kural 'Ben popüler kültüre hizmet etmiyorum.' diyerek yakışıklı oyuncuların popüler kültüre hizmet ettiğini ima etti.

'OYUNCULUĞU BIRAKTIM'

Oyunculuğu bıraktığını söyleyen Arda Kural senaristlik yapacağını söyledi.

Kıvanç TatlıtuğArda KuralKenan İmirzalıoğlu


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