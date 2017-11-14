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Aleyna Tilki’nin oyuncak cinsel organlı fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram'ın hikaye bölümünde oyuncaklarla dolu bir fotoğraf yayınladı. Fotoğraftaki oyuncak cinsel organ şaşkınlık yarattı.

Magazin / 14 Kasım 2017 Salı 11:15
Aleyna Tilki’nin oyuncak cinsel organlı fotoğrafı sosyal medyayı salladı

'Cevapsız Çınama' ve 'O Sen Olsan Bari' şarkılarıyla milyonlarca hayran kitlesi oluşturan Aleyna Tilki, sosyal medyada bir skandala imza attı.

Sözcü'de yer alan habere göre; 17 yaşındaki şarkıcı, fotoğrafını çektiği oyuncak koleksiyonunda cinsel organlı bir görseli Instagram hesabından paylaştı.

Söz konusu görsel kısa bir süre sonra sosyal medyada trendlere girdi.

Fotoğrafı gören takipçilerden bazıları, esprili yorumlarla genç şarkıcıya mesajlar gönderdi.



InstagramAleyna TilkiŞarkıcı


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