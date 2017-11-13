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Sonunda çizmesini giyebildi!

Demet Akalın, 35 bin TL değerindeki çizmeleriyle dün akşam sahneye çıktı. Demet Akalın, çizmeleriyle kulisinde çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Magazin / 13 Kasım 2017 Pazartesi 15:40
Sonunda çizmesini giyebildi!

Demet Akalın çizmelerini uygun bir elbise bulamadığı için giymediğini söylemişti.

''ALINTERİYLE KAZANDIĞIM İÇİN... ''

Demet Akalın'ın, Amerika'dan aldığı 35 bin TL'lik çizmesi olay olmuştu. Hande Yener 'Ben alın teriyle para kazandığım için bir çizmeye 35 bin TL veremem. Yatırımlarımı gayrimenkul üzerinden değerlendiriyorum. 35 bin lira bir çizmeye vereceğime o parayla klip çekerim' demişti.




Hande YenerGayrimenkulDemet Akalın


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