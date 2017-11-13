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Metin Hara'dan Adriana Lima'ya şiir

Metin Hara, Instagram hesabında sevgilisi Adriana Lima'nın bir fotoğrafıyla birlikte öyle bir şiir paylaştı ki, dünyanın dört bir yanında bu aşkı merakla takip edenler heyecana kapıldı.

Magazin / 13 Kasım 2017 Pazartesi 16:46
Metin Hara'dan Adriana Lima'ya şiir

Yıla damgasını vuran Metin Hara ve Adriana Lima aşkı tüm hızıyla sürüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Lima'nın, Hara ile tanışmasının beşinci ayını kutladığı paylaşımın ardından duygusal bir paylaşım da Hara'dan geldi.

Metin Hara, Adriana Lima'nın fotoğrafıyla birlikte paylaştığı şiirsel bir notla ona olan sevgisini ifade etti. Hara'nın paylaştığı şiir şöyle:





'Sonsuz karanlık bir evrende
Karanlıktan korkan bir çocuk olmak benim lanetim
Senin gözlerini gördüğüm anda
Sonsuz boşlukla savaşmaya karar verdim
Sevgilim sen huzur içinde uyurken
Huzurla uyanana kadar ve biz bir aile olana kadar
Senin kabusun olan her şeyle savaşacağım.'

Hara'nın bu İngilizce paylaşımı dünyanın dört bir yanındaki hayranlarından olumlu eleştiriler ve çok sayıda beğeni aldı. Şiirin içindeki 'biz bir aile oluncaya kadar' sözleri de 'evlilik mi planlanıyor' sorusuna yol açtı.



Lima da yoga hocasıyla ilgili bir paylaşımında Metin Hara'dan 'hayatımın aşkı' diye söz etti. 



Lima, geçen hafta sonu Metin Hara'yla tanışmasının beşinci ayını, tanıştıkları gün çekilen bu pozla kutlamıştı.

Adriana Lima, son dönemde sık sık Halil Cibran alıntıları da paylaşıyor.


Adriana LimaHafta SonuMetin Haraİngilizce


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