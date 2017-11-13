Ivana Sert'e avukatından dava şoku!

Ünlü modacı Ivana Sert'in yıllardır avukatlığını yapan Okan Bingül, beş ay önce mahkemeye başvurup şikâyetçi oldu.



Sabah'ın haberine göre, dava dilekçesine göre; Bingül beş yıl boyunca Ivana Sert'in hukuki işlerini yürüttü. Hukuki danışmanlık da yaptı; tanınmış modacının sözleşmelerini hazırladı. Tüm bunlara karşın Ivana Sert, Bingül'ü 29 Mayıs'ta avukatlığından azletti. Avukat Haldun Ergun'la çalışmaya başladı.



Ergun, aldığı vekâletnameyle Okan Bingül'ü aradı ve İvana Sert'le ilgili olan tüm dosyalardan el çekmesi gerektiğini söyledi.



'HİÇ VEKALET ÖDEMEDİ'



Avukat Okan Bingül, Ivana Sert'i arayıp vekâlet ücretlerini istedi. Ancak Ivana Sert vekâlet ücretleri ile Okan Bingül'ün yaptığı masrafları ödemek istemedi. Avukatlık ücretlerini alamayacağını anlayan Bingül, noterden ihtarname çekerek ücretini ve masraflarını istedi. Bingül'ün avukatı dava dilekçesinde, 'Davalı Ivana Sert'in müvekkilimi azli, haksız azildir. Müvekkilimi azlederken hiçbir gerekçe sürmediği sabittir. Vekâlet görevi haklı bir sebep olmaksızın sona erdirilen avukat, takip ettiği davalar neticelenmiş gibi tüm vekâlet ücretlerine hak kazanacaktır. Davalı müvekkilime takip ettiği dava ve icra takip dosyalarından bugüne kadar hiçbir vekâlet ücreti ödememiştir. Müvekkilim masrafları dahi kendi karşılamıştır. Müvekkilimin davalıya vermiş olduğu avukatlık hizmeti karşılığında hak ettiği 500 bin 711 lira alacağı bulunmaktadır. 500 bin 711 liralık vekâlet ücretinden şimdilik 10 bin liralık kısmının davalıdan tahsilini istiyoruz' dedi.