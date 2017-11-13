Beyaz Gazete Ana Sayfa

Helin Avşar tacizcisini ifşa etti

Helin Avşar kendisini taciz eden şahıs serbest bırakılınca sosyal medya hesabından isyan etti.

Magazin / 13 Kasım 2017 Pazartesi 11:29
Helin Avşar tacizcisini ifşa etti

Helin Avşar, kendisini taciz ve takip eden bir şahıstan şikayetçi oldu. Ancak şahıs polis tarafından serbest bırakıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, uzun süredir bir şahıs tarafından takip edildiğini her fırsatta dile getiren, bunu medya mensuplarıyla da paylaşan Avşar, söz konusu şahıs polis tarafından serbest bırakılınca isyan etti.

Şahsın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Avşar, paylaşımının altına da, 'Bu şahıs beni 3 gündür hem evime taciz hem birebir her şekilde fiziksel ve beyinsel yorduğu gibi sevgili polislerimiz serbest bırakmış. Tüm suç duyurularıma rağmen. Aldığım cevap ‘Avukatınızla bilmem ne prosedürü'… E be kardeşim adamı salıyorsun. Bu adam ya bana zarar verirse?'


Helin AvşarSosyal MedyaPolis


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar