Helin Avşar tacizcisini ifşa etti

Helin Avşar, kendisini taciz ve takip eden bir şahıstan şikayetçi oldu. Ancak şahıs polis tarafından serbest bırakıldı.



Sözcü'de yer alan habere göre, uzun süredir bir şahıs tarafından takip edildiğini her fırsatta dile getiren, bunu medya mensuplarıyla da paylaşan Avşar, söz konusu şahıs polis tarafından serbest bırakılınca isyan etti.



Şahsın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Avşar, paylaşımının altına da, 'Bu şahıs beni 3 gündür hem evime taciz hem birebir her şekilde fiziksel ve beyinsel yorduğu gibi sevgili polislerimiz serbest bırakmış. Tüm suç duyurularıma rağmen. Aldığım cevap ‘Avukatınızla bilmem ne prosedürü'… E be kardeşim adamı salıyorsun. Bu adam ya bana zarar verirse?'