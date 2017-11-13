Hadise’nin klibine ilk sansür, patronu Acun Ilıcalı’dan!

Şarkıcı Hadise'nin Fransız manken Aurelien Muller ile çektiği yeni klibi O Ses Türkiye stüdyosunda yayınlandı.



Klipteki yakın sahneleri gören Murat Boz ve Gökhan Özoğuz, Hadise'ye takıldı.



Ancak Youtube'da yayınlanan kliple Acun'ın kanalı TV8'de yayınlanan klip arasında farklılılar vardı.



Youtube'da yer alan klipte Hadise'nin küvet içinde iç çamaşırlı sahneleri vardı, ancak O Ses Türkiye'de yayınlanan klipte bu sahneler çıkarılmıştı.