Gökhan Özen kızlarıyla hasret giderdi!

Amerika'da yeni albümünün repertuvarını hazırlayan Gökhan Özen, hem şarkılarını hem de Amerika'da çektiği yeni klibini paylaşmak için gün sayıyor.



İKİ KITA ARASI BÜYÜK KAVUŞMA



17 ve 19 Kasım'da Avustralya'nın Melbourne ve Sydney şehirlerinde konserler verecek olan Özen, iki kıta arasında çocuklarıyla hasret giderdi. Ada Deren ve Derin Su Özen, babaları ile kahkaha dolu anlar geçirdi. Gökhan Özen de bu anlar için yaptığı paylaşımında “Çok şükür” ifadesini kullandı.





