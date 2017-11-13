Beyaz Gazete Ana Sayfa

Gökhan Özen kızlarıyla hasret giderdi!

Gökhan Özen, yaz aylarında gittiği Amerika'nın Los Angeles şehrinden geçen hafta Türkiye'ye döndü.

Magazin / 13 Kasım 2017 Pazartesi 15:35
Gökhan Özen kızlarıyla hasret giderdi!

Amerika'da yeni albümünün repertuvarını hazırlayan Gökhan Özen, hem şarkılarını hem de Amerika'da çektiği yeni klibini paylaşmak için gün sayıyor.

İKİ KITA ARASI BÜYÜK KAVUŞMA

17 ve 19 Kasım'da Avustralya'nın Melbourne ve Sydney şehirlerinde konserler verecek olan Özen, iki kıta arasında çocuklarıyla hasret giderdi. Ada Deren ve Derin Su Özen, babaları ile kahkaha dolu anlar geçirdi. Gökhan Özen de bu anlar için yaptığı paylaşımında “Çok şükür” ifadesini kullandı.


KahkahaMelbourneGökhan ÖzenSydney


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar