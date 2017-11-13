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Arda Turan Aslıhan'ı İtalya'ya götürdü

İkili bir aylık ayrılığın ardından yeniden bir arada. Çift şu sıralar İtalya-Floransa’da tatil yapıyor.

Magazin / 13 Kasım 2017 Pazartesi 10:22
Arda Turan Aslıhan'ı İtalya'ya götürdü

Futbolcu Arda Turan ile sosyetik güzel Aslıhan Doğan 2.5 yılda 6 kez ayrılıp barışmıştı. Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın 2.5 yıllık aşkı geçen Eylül'de bitmişti. Adı son bir yılda Rus manken Miranda Shelia, Ebru Şallı, Didem Soydan, Yağmur Ünal ve Özge Ulusoy ile anılan Arda Turan sevgilisinin sabrını taşırmıştı. Aslıhan Doğan sonunda “Artık bitti. Dönüşü yok.” demişti. Bu arada dünyaca ünlü Lübnanlı modacı Elie Saab'ın oğlu Celio Saab ile görüşmeye başlamıştı.

ARDA KAPISINA GİDİNCE BARIŞTI

Arda Turan, 7 Ekim gecesi Aslıhan Doğan'ın Çubuklu'da ailesiyle oturduğu villanın önüne gitti. Aslıhan Doğan'ı kapıda saatlerce bekledi, art arda mesajlar çekti. Uzun süre “Olmaz” cevabını aldı. Araya Tansel adlı ortak bir arkadaşlarını soktu. Saatler geceyarısını gösterdiğinde Arda Turan başarılı oldu. Aslıhan Doğan çapkın aşkının özrünü kabul etti. İkili bir aylık ayrılığın ardından yeniden bir arada. Çift şu sıralar İtalya-Floransa'da tatil yapıyor.

Aslıhan DoğanArda Turan


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