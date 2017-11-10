Beyaz Gazete Ana Sayfa

Sıla yine Ahmet Kural'a aşkını ilan etti

Sıla, sevgilisi Ahmet Kural için duygusal doğum günü mesajı paylaştı.

Magazin / 10 Kasım 2017 Cuma 10:19
Sıla yine Ahmet Kural'a aşkını ilan etti

Popçu Sıla bir süredir oyuncu Ahmet Kural ile aşk yaşıyor. Kural, sevgilisini son konserinde izlemeye gitmedi, bu durum 'Ayrılık' haberlerine neden oldu. Çıkan haberler karşısında sessizliğini koruyan Sıla, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla dedikodulara son noktayı koydu.

'İYİ Kİ DOĞDUN CANIM'

Ahmet Kural'ın doğum gününü kutlayan ünlü popçu, paylaşımının altına şu notu düştü: 'Gönülden gönüle yol gizli gizli... İyi ki doğdun canımmm. Nice sağlıklı, mutlu, çoklu yaşlara... En sevdiğim fotoğraflarından biri, Rahşan'cım çekmişti...'




Sosyal MedyaSıla GençoğluAhmet Kural


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar