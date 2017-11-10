Minibüs şoförü Mine Tugay'a saldırdı

Son olarak Paramparça adlı dizide rol alan 39 yaşındaki Mine Tugay, sosyal medya hesabından bir minibüs şoförünün saldırısına uğradığını açıkladı.



'BENİ TACİZ ETTİ'



Oyuncu Mine Tugay paylaşımının altına 'Şehrin ortasında bir minibüs şoförünün saldırısına uğradım. Tek suçum beni arabasıyla taciz ettiği için kornaya basmam...' notunu düştü.



Bu açıklamasının ardından Mine Tugay'ın takipçileri oyuncuya destek verdi.





