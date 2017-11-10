Ertuğrul Özkök Ajda Pekkan'ın peşini bırakmıyor

72 yaşındaki sanatçı Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yemek yaparken çekilen fotoğrafını paylamıştı. Pekkan'ın günlerce konuşulan fotoğrafında dikkat çeken popo detayını Hürriyet Yazarı Ertuğrul Özkök gündemden düşürmedi. Özkök bugünkü köşe yazısında da Ajda Pekkan'ın poposuna kafayı taktı. Özkök, 'Bu işin peşini bırakmayacağım...' dedi.







İŞTE ERTUĞRUL ÖZKÖK'ÜN O YAZISI:



AJDA'NIN POPOSU: AYAK HAREKETİ Mİ, GERÇEK Mİ



DAHA yazımın mürekkebi kurumadan, Ajda bir ayak hareketi ile söylediklerimi yerle bir etti. Ne demiştim ben daha geçen gün?

Yaşlılıkta iki şey var ki geri dönmez.

Bir bakışlar...

İki popo...

Ama Ajda bir fotoğraf paylaştı ki...

Al Jennifer Lopez'in 10 yıl önceki poposunu, çarp bir zamanların 100 metre yüzücüsü Carl Lewis'in poposuyla...

Onu da çarp ikiyle, eşittir Ajda poposu...

Yaş 72...

Olur mu???

Üç soru işaretini arka arkaya koyuyorum. Derin şüphelerim var...

Silikon.... Kas çekme... Bir de ayak parmaklarının ucunda duruş...

Vallahi hepsini ekle...

Yine de iyi...

Ajda “yeni orta yaş” teorisini bile berhava etti...

Yetmiş, artık yeni genç yaş dönemidir... Ama bu işin peşini bırakmayacağım...

