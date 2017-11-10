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Erkan Petekkaya'ya çok kötü haber!

Erkan Petekkaya'nın ayağı kırıldığı için çekimlere ara verildiği açıklanmıştı.

Magazin / 10 Kasım 2017 Cuma 15:59
Erkan Petekkaya'ya çok kötü haber!

Başrollerini Erkan Petekkaya, Songül Öden ve Dolunay Sorsert'in paylaştıkları Kayıtdışı dizisinin yayından kaldırıldığı iddia edildi.

Karga Seven Pictures'ın FOX TV için hazırladığı Kayıtdışı dizisinin çekimlerinin, Erkan Petekkaya'nın ayağı kırıldığı için durdurulduğu açıklanmıştı. Ancak, sektör kulislerinde dizinin yayından kaldırıldığı yüksek sesle konuşuluyor.

Karga Seven Pictures'ın Türkiye piyasasına girdikten sonra çektiği ilk dizi olan Kayıtdışı, beklentilerin aksine reytinglerde istenen sonucu bir türlü alamamıştı.

Erkan PetekkayaSongül ÖdenKayıtdışıTürkiye


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