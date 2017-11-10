Demet Akalın'dan Ajda Pekkan esprisi

Ajda Pekkan 3 gün önce taytla mutfağa girmiş, bu kareyi Instagram'da paylaşmıştı. Kalçasıyla sosyal medyayı sallayan 71 yaşındaki süperstar için Twitter ve Instagram'da espriler üretiliyor.



AJDA YİNE DEĞİŞMİYOR

Esprili paylaşımlar kervanına Demet Akalın da katıldı. Popçu, 2075'de Tarkan, Sıla, Sertab Erener gibi ünlü isimlerin ve kendisinin yaşlanırken, Ajda'nın aynı kalacağına dair temsili bir kare paylaştı.



Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.





