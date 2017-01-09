Yağmur Atacan davası sil baştan

Yağmur Atacan, 7 Nisan 2014'te Galip Topsız tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Atacan'a tabancayla ateş eden Topsız, silahının ikinci kez ateş edememesi üzerine olay yerinden kaçmıştı. Topsız hakkında 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.



Hâkim karşısına çıkan saldırganın 'Olay günü ruh eşim olduğuna inandığım Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Hanım'la görüşmek için gitmiştim. Atacan'a, Pınar Hanım'ı sordum. Bana küfür etti' diyerek kendisini savunmuş, mahkeme heyeti Topsız'ı 10 yıl 10 ay hapse çarptırmıştı.







Karara itiraz eden Topsız, 2005'te Adli Tıp Kurumu tarafından kendisine 'psikoz anemi' tanısı konulduğunu ve cezai ehliyetinin bulunmadığına dair rapor verildiğini, saldırının ardından ise Adli Tıp Kurumu'nca bu kez cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair rapor verildiğini kaydetti. İki raporun birbiriyle çeliştiğini iddia eden Topsız, 'Ruh sağlığından şüphe duyulan birinin raporları arasında çelişki bulunması durumunda kati rapor olmadan verilen cezalar bozulmaktadır' diyerek karara itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi itiraz sonrası Adli Tıp Kurumu'ndan kati rapor alınmasını istedi. Ceza Dairesi, Topsız hakkındaki hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere yargılama yapılmasına karar verdi.