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Nehir Erdoğan boşandı

Oyuncu Nehir Erdoğan, Ahmet Sesigürgil ile olan 2 yıllık evliliğini sonlandırdı.

Magazin / 9 Ocak 2017 Pazartesi 09:55
Nehir Erdoğan boşandı

Oyuncu Nehir Erdoğan, 'Silsile' filminin setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile Eylül 2014'te nikah masasına oturmuştu.

BOŞANDI
Evlendikten sonra Fransa'ya yerleşme kararı alan Nehir Erdoğan ve Ahmet Sesigürgil çifti arasında iş kriz çıkarttı. Eşi, iş için sık sık Türkiye'ye gelince bu duruma dayanamayan Erdoğan, ayrılmak istedi. Bunun üzerine çiftin kısa bir süre önce boşandığı ortaya çıktı..

PARİS'TE YAŞAYACAK
Eşinden boşanan Nehir Erdoğan, Paris'te yaşamaya devam edecek.




FransaParisNehir Erdoğan


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