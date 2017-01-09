Deniz Akkaya ve Murat Varol yeniden bir arada

Posta'da yer alan habere göre, Deniz Akkaya'nın, önceki gün sabahın erken saatlerinde Murat Varol'la Etiler'de bir mekanda kahvaltı yaptığı öğrenildi.



KARAKOLA SIĞINMIŞTI



Deniz Akkaya Eylül 2015'te işletmeci sevgilisi Murat Varol tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla karakola başvurdu. Deniz Akkaya, Murat Varol'la bir akşam evde tartıştı.







Kavga, şiddet olayına dönüştü. Sevgilisi Murat Varol'dan dayak yiyen Deniz Akkaya, soluğu Arnavutköy Karakolu'nda aldı. Murat Varol'dan şiddet görüp dayak yediğini iddia eden Deniz Akkaya, polislerden yardım istedi, şikâyetçi oldu.







Deniz Akkaya mahkemeye başvurmuş, kendisini ses sistemi hoparlörüyle yaralayan Murat Varol, 3 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Deniz Akkaya ise ölümle tehdit suçundan 2 ay 15 gün ceza almış, bu da adli para cezasına çevrilmişti.



İkili, son ayrılığın ardından yabancı sevgilileriyle gündeme gelmişti. Deniz Akkaya, Yunan sevgilisi Haris'le olan aşkıyla konuşulurken, Murat Varol ise sarışın Rus bir kadınla objektiflere mutluluk pozu vermişti.







MURAT VAROL'UN DAYAK SABIKASI



Murat Varol, kadına şiddet konusunda vukuatlı bir isim. Murat Varol, daha önce bir dönem evli olduğu Gülşen'e de şiddet uygulamış, bu gelişmenin ardından çift boşanmıştı. Murat Varol, daha önce de manken Aysu Baceoğlu'nu dövmüştü.







ÜÇÜNCÜ KEZ ŞİDDET GÖRMÜŞTÜ



Bu olay Deniz Akkaya'nın yaşadığı üçüncü şiddet olayıydı. Eski manken, 2005 yılında da sevgilisi Murat Aslan'dan dayak yemişti.



Deniz Akkaya ekranda dayak olayını anlatmış ve kulak zarının patladığını söylemişti.







Akkaya, bir dönem de kızı Ayşe Nazlı'nın babası Efe Önbilgin'den "Beni tekme tokat dövdü" diye şikâyetçi olmuştu.







