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İrem Derici müstakbel kaynanasına laf soktu

Selami Şahin’in Zorlu PSM’de verdiği 50. sanat yılı konseri, sanatçının eşi Didem Şahin ile müstakbel gelini İrem Derici arasındaki buzları eritti.

Magazin / 7 Ocak 2017 Cumartesi 02:49
İrem Derici müstakbel kaynanasına laf soktu

Selami Şahin, 50'nci sanat yılı konserlerinin sonuncusunu geçtiğimiz ay verecekti, ancak terör olayları nedeniyle konser ertelenmişti. Şahin, o konsere önceki akşam çıktı. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahneye çıkan Selami Şahin, şarkılarını Semih Erdoğan yönetimindeki 28 kişilik orkestra eşliğinde seslendirdi. “Özledim” ve “Sensiz Olmuyor” şarkılarında sanatçıya 53 kişilik Boğaziçi Caz Korosu eşlik etti. Konserde Emel Sayın da sahneye çıktı. İki sanatçı, “Gözler Kalbin Aynasıdır” ve “Rüzgar” şarkılarında düet yaptı.

Selami Şahin, gecede Zeki Müren'le de ‘hologram' yöntemiyle düet yaptı. Sanatçı, Müren'in sahneye yansıtılan görüntüsüyle birlikte “Gitme Sana Muhtacım” şarkısını okudu.

Gecede büyük oğlu Lider Şahin de sanatçıya vokal yaptı. Konseri izlemeye gelenler arasında Lider Şahin'le ilişki yaşayan İrem Derici de vardı. Derici, son dönemde yaşanan terör olaylarıyla ilgili “Müziğin her şeyin üstesinden geleceğinin inancındayız. Bu akşam da çok büyük bir üstat, anlatamadığımız, anlatmaya zorlandığımız mutluluklarımızı ve üzüntülerimizi anlatacak” dedi.



'HOŞGELDİNİZ İREM HANIM'

İrem Derici basına röportaj verdiği sırada arkasından geçen müstakbel kayınvalidesi Didem Şahin, genç şarkıcıyı “Hoş geldiniz İrem Hanım” diyerek selamladı ve öptü. “Hoş bulduk efendim” diye karşılık veren Derici, daha sonra sarf ettiği sözlerle şaşırttı: “47 kamera açıkken saygılı oluyor insanlar!”

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