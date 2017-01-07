Bülent Serttaş mahsur Kaldı

Olumsuz hava şarları nedeniyle Atatürk Havalimanında yüzlerce sefer iptal edildi. Sefer iptalleri ve gecikmeler nedeniyle binlerce yolcu havalimanında kaldı. Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş da hava muhalefeti nedeniyle havalimanında mağdur olanlar arasındaydı.



Ünlü sanatçının uçağı da iptal oldu



Kazakistan’ın Almatı şehrine gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na gelen ünlü sanatçı, elinde valiziyle havalimanında saatlerce mahsur kaldı. Kar fırtınası nedeniyle uçuşların sekteye uğraması sonucu Kazakistan’a uçamadığını belirten Bülent Serttaş “Yoğun hava şartlarından dolayı, hem de yukarısı çok kalabalıktı. İnsanlar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Biz de geldik ve uçağımız önce rötar verdi. En sonunda iptal diye anons geldi. Biz de artık geri çıkıyoruz. Şimdi bagajları almaya çalışacağım. Eve gidebilirsem gideceğim yada otelde kalacağım” dedi.

