Ünlü oyuncu Om Puri hayatını kaybetti

Bollywood yıldızı Om Puri, Hindistan'ın Mumbai kentinde yaşamını yitirdi.



1980’li yıllarda oynadığı sanat filmleri ile adından söz ettiren 66 yaşındaki aktör, 2004'te İngiliz film endüstrisi tarafından onur ödülüne layık görülmüştü.



"YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU"



Ünlü oyuncunun aktör arkadaşı Anupam Kher, Reuters'a yaptığı açıklamada, ölüm nedeninin 'ani kalp durması' olduğunu söyledi. BBC'ye konuşan bir akrabası ise Puri'nin, Mumbai'deki evinin yatağında ölü bulunduğunu belirtti.



Puri, başrollerinde Michael Douglas ve Val Kilmer'ın yer aldığı, 1996 yapımı 'The Ghost and the Darkness' (Hayalet ve Karanlık) filminde de oynamıştı. Puri'nin rol aldığı filmler arasında Richard Attenborough'un yönettiği 1982 yapımı 'Gandhi' de var.