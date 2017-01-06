Beyaz Gazete Ana Sayfa

Ünlü oyuncu Om Puri hayatını kaybetti

Hint aktör Om Puri, 66 yaşında hayata veda etti. Ünlü ismin kendisi gibi oyuncu arkadaşı Anupam Kher, ölüm nedenine ilişkin "Ani kalp durması" açıklamasını yaptı.

Magazin / 6 Ocak 2017 Cuma 16:59
Ünlü oyuncu Om Puri hayatını kaybetti

Bollywood yıldızı Om Puri, Hindistan'ın Mumbai kentinde yaşamını yitirdi.

1980’li yıllarda oynadığı sanat filmleri ile adından söz ettiren 66 yaşındaki aktör, 2004'te İngiliz film endüstrisi tarafından onur ödülüne layık görülmüştü.

"YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU"

Ünlü oyuncunun aktör arkadaşı Anupam Kher, Reuters'a yaptığı açıklamada, ölüm nedeninin 'ani kalp durması' olduğunu söyledi. BBC'ye konuşan bir akrabası ise Puri'nin, Mumbai'deki evinin yatağında ölü bulunduğunu belirtti.

Puri, başrollerinde Michael Douglas ve Val Kilmer'ın yer aldığı, 1996 yapımı 'The Ghost and the Darkness' (Hayalet ve Karanlık) filminde de oynamıştı. Puri'nin rol aldığı filmler arasında Richard Attenborough'un yönettiği 1982 yapımı 'Gandhi' de var.


HindistanVal KilmerMichael DouglasBollywoodMumbai


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar