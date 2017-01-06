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Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen'in evine mi yerleşiyor?

Mustafa Erdoğan'ın, eski eşi Gülben Ergen'in evine taşınmak istediği iddia edildi.

Magazin / 6 Ocak 2017 Cuma 15:17
Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen'in evine mi yerleşiyor?

Renkli Sayfalar'da yer alan habere göre; Mustafa Erdoğan'ın, Gülben Ergen'e yeniden evlenmeseler de çocuklar için aynı evde yaşamalarının daha iyi olacağını söyledi.

Gülben Ergen'in ise bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.



Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan 2012 yılında boşanmıştı.



Ünlü şarkıcı Erdoğan'la boşandıktan sonra da 2014 yılında Şirince'de Erhan Çelik ile nikah masasına oturmuş ancak çift evliliklerini geçtiğimiz ay sonlandırmıştı.



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