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Aleyna Tilki: Ne kadar lüks yaşıyorum! Utanıyorum

2016 yılının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki, yaşanan terör saldırılarının ardından duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.

Magazin / 6 Ocak 2017 Cuma 15:27
Aleyna Tilki: Ne kadar lüks yaşıyorum! Utanıyorum

Her şeyi sadece izlemekten utandığı belirten Aleyna Tilki, şunları yazdı:

“İnsanlar ölmesin diye kalemi elime her alışımda utanıyorum! Ne basit, ne kadar lüks yaşıyorum! Utanıyorum, her şeyi sadece izlemekten. İnsanlık için savaşamayacak kadar küçük oluşumdan. Utanıyorum, her güzelliği katleden, vicdan katillerinden! Bir barış içinde yaşatmadın Dünya!”







Aleyna


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