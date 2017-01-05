Beyaz Gazete Ana Sayfa

Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay'ın boşanma nedeni belli oldu

Sarp Levendoğlu-Birce Akalay çiftinin üç yıllık evliliklerini bitirme kararının altından yakışıklı oyuncunun Datça’da ünlü bir oyuncuyla yaptığı kaçamak çıktı.

Magazin / 5 Ocak 2017 Perşembe 14:12
Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay'ın boşanma nedeni belli oldu

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz! Son dönemde boşanacaklarına dair haberlerle gündemde olan ve iddiaları her seferinde yalanlayan Birce Akalay-Sarp Levendoğlu çiftinin evliliğinde sona gelindi.

İkili önceki gün, boşanmak üzere avukatlarına vekâlet verdi. Ayrılık kararının altından Datça kaçamağı çıktı. Levendoğlu, geçtiğimiz yaz eşiyle de kısa süreli bir tatil yaptığı Datça'da kalbini, yaşadığı aşklarla magazin sayfalarını süsleyen ünlü bir oyuncuya kaptırdı.



Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu çok beğendiğim iki oyuncu. 2014 yılında, ‘Küçük Ağa' dizisinde birlikte rol alırken ilişki yaşamaya başlamış, kısa sürede de evlenmişlerdi. Şimdi boşanıyorlar...



Ne oldu peki? Aslında bu ayrılığın şifresi, evlendikleri dönemde Sarp Levendoğlu'nun verdiği bir röportajda gizli.

Demişti ki: “Yaptığımız iş; saatleri çok uzun, başka bir sektörde çalışan insanın anlayamayacağı türden zorlukları olan bir meslek. Bu yüzden birbirimize anlayış gösterebiliyoruz. Karımla çalışıyor olmaktan çok mutluyum. Yoksa görüşemezdik herhalde biz.



İnsanın en çok sevdiği insanla bir arada olması çok güzel. Her zaman onun fikrini alıyorum. Ama tam olarak birbirimize ‘Onu yap, bunu yapma' gibi müdahalelerimiz olmuyor. Bizim evde demokrasi var.”

Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu boşanıyor mu?

Sarp LevendoğluBirce Akalay


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar