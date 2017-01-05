Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay'ın boşanma nedeni belli oldu

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz! Son dönemde boşanacaklarına dair haberlerle gündemde olan ve iddiaları her seferinde yalanlayan Birce Akalay-Sarp Levendoğlu çiftinin evliliğinde sona gelindi.



İkili önceki gün, boşanmak üzere avukatlarına vekâlet verdi. Ayrılık kararının altından Datça kaçamağı çıktı. Levendoğlu, geçtiğimiz yaz eşiyle de kısa süreli bir tatil yaptığı Datça'da kalbini, yaşadığı aşklarla magazin sayfalarını süsleyen ünlü bir oyuncuya kaptırdı.







Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu çok beğendiğim iki oyuncu. 2014 yılında, ‘Küçük Ağa' dizisinde birlikte rol alırken ilişki yaşamaya başlamış, kısa sürede de evlenmişlerdi. Şimdi boşanıyorlar...







Ne oldu peki? Aslında bu ayrılığın şifresi, evlendikleri dönemde Sarp Levendoğlu'nun verdiği bir röportajda gizli.



Demişti ki: “Yaptığımız iş; saatleri çok uzun, başka bir sektörde çalışan insanın anlayamayacağı türden zorlukları olan bir meslek. Bu yüzden birbirimize anlayış gösterebiliyoruz. Karımla çalışıyor olmaktan çok mutluyum. Yoksa görüşemezdik herhalde biz.







İnsanın en çok sevdiği insanla bir arada olması çok güzel. Her zaman onun fikrini alıyorum. Ama tam olarak birbirimize ‘Onu yap, bunu yapma' gibi müdahalelerimiz olmuyor. Bizim evde demokrasi var.”



Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu boşanıyor mu?