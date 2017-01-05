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'Kurtlar Vadisi' ile ilgili flaş açıklama!

Son olarak 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde rol alan Defne Samyeli, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Magazin / 5 Ocak 2017 Perşembe 11:09
'Kurtlar Vadisi' ile ilgili flaş açıklama!

Defne Samyeli, Amerika dönüşü geldiği Zorlu AVM'de mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

'Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan güzel oyuncu ve sunucu, 'Dizinin çekimlerine start verildiği zaman çalışmalara başlayacağız. Amerika'dan yeni döndüm oyunculuk dersleri alarak kendimi geliştirmeye devam ediyorum'' dedi.

Ünlü isim, alışverişin ardından kendi aracına binerek AVM'den ayrıldı.







Cadde

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