Cem Yılmaz: O haber için çok üzgünüm

Cem Yılmaz'ın komşularının beslediği sokak kedilerinin bahçesinde dolaşmasına sinirlenip, komşularıyla tartıştığı iddia edilmişti. Çevredekilerle gerginlik yaşayan Yılmaz'ın, resmi kurumlara şikayette bulunup, sokak sakinleriyle mahkemelik olduğu öne sürülmüştü. Yılmaz konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.







Yılmaz, Twitter'dan üst üste yaptığı üç paylaşımında şu mesajları yazdı:



1- 'Ben bu mecrayı sizin gibi kullanmıyorum, kullanmadım, kullanmayacağım. Teşekkürler.'







2 - 'Bazen küçük, bazen hayata, hayatlara malolan her türlü yalanın döndüğü bu mecrada herkese akıl diliyorum, umudum da doğrusu yoktur. Bu böyle'







3 - 'Masum Kediler ve Ben' konulu uydurma haber için çok üzgünüm. Bu vesileyle sosyal medyanın koca bir yalandan ibaret olduğu gerçeği ! Netdir.'







43 yaşındaki Yılmaz, bu paylaşımlardan sonra ise Twitter hesabının en başına, 'Rahatınız için! yazılı 'Sen haklısın. Tamam. Sensin!' görselini sabitledi.



