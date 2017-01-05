Burak Özçivit, Fahriye Evcen'i istemek için Almanya'ya gitti

Fahriye Evcen'le yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Burak Özçivit, adım adım evliliğe doğru ilerliyor...



Takvim Gazetesi'nin haberine göre; geçtiğimiz yılın haziran ayında Avrupa turuna çıkan çift, Fahriye Evcen'in Almanya'nın Solingen kentinde yaşayan ailesini de ziyaret edip ellerini öpmüştü.



Sevgilisinin ailesinden ilk onayı alan yakışıklı oyuncu, Evcen'in 32'inci yaş gününde organize ettiği doğum günü partisinde ise aşkına evlenme teklif etti.







Teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Evcen'den 'evet' yanıtını alan Özçivit, her şeyin Türk gelenek ve göreneklerine uygun bir şekilde ilerlemesi için de Evcen Ailesi'nin kapısını ikinci kez çaldı.







ONLAR DA İKİ DÜĞÜN YAPACAK



Yeni yıl tatilini fırsat bilen yakışıklı oyuncu, düğün tarihini belirlemek için düğmeye bastı ve sevgilisiyle birlikte Almanya'nın yolunu tuttu.







Evcen'in annesi ve babasının yanı sıra kız kardeşleriyle de görüşen Özçivit'in yakın çevresinden alınan bilgiye göre oyuncu, bu yılın Temmuz ayında düğün yapmak istediğini söyledi.







Bu kararı aşkının ailesi tarafından onaylanan oyuncunun, en yakın zamanda annesi Ceyhan Özçivit'le babası Bülent Özçivit'i alıp Fahriye Evcen'i ailesinden isteyeceği öğrenildi.



Güzel oyuncunun anne ve babasıyla düğün detaylarıyla ilgili görüşen yakışıklı oyuncunun Türkiye'de ve Almanya'da olmak üzere 2 farklı düğün yapmayı planladığı da konuşulanlar arasında…



