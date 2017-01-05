Bu haberi sunmam!

Caner Erkin ile Şükran Ovalı’nın İtalya-Roma’da nikah masasına oturmasının ardından gözler ünlü futbolcunun eski eşi Asena Atalay’a çevrildi. Sessizliğe bürünen Atalay, yakınlarına “Oğlumun babasının mutlu olmasını isterim” derken, sunucusu olduğu Kanal D’deki Magazin D’de ise eski eşinin evlilik haberini sunmak istemedi.



Yapımcısı Bes Yapım’a “Caner’in haberini anons etmem” diyen Atalay’ın “Evlilik haberi gerekirse magazin turunun içinde olsun ama ben sunmam” dediği öğrenildi. Caner Erkin ile 6 yıllık evliliğini geçen yıl Ocak’ta bitiren Asena Atalay, ayrılık sonrası yaptığı röportajda “Caner’in aşk haberini sunmam” demişti.