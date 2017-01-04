Kemal Doğulu hüngür hüngür ağladı

Kemal Doğulu, İşte Benim Stilim yarışmacısı Duygu Çevik'in podyumu sırasında çalan şarkıdan çok etkilendi ve duygu dolu anlar yaşadı.



Gelin temasıyla sahneye çıkan yarışmacıların kostümlerinden etkilenen Kenan Doğulu kendini tutamadı. Duygu Çelik'in gelinlikli sunumu sonrası ağlayarak kız kardeşinden bahseden Doğulu'nun yardımına sahne arkasında bekleyen kız kardeşi koştu.



Bir süre Nur Yerlitaş'ın teselli etmesi sonrası sahneye gelen kız kardeş de gözyaşlarını tutamazken diğer jüri üyelerinin şaşkınlığı ve Doğulu'yu teselli etme çabaları da bir işe yaramadı.



Doğulu "Kötü bir yıl geçirdim herkes biliyor bir de bir kaç ay sonra kız kardeşim evleniyor" dedi ve bir süre kardeşine sarılıp ağladı.