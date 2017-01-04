Hülya Avşar'dan Survivor 2017 yorumu

Yılbaşı gecesi Cenk Eren'le birlikte sahne alan Hülya Avşar, sahne öncesi çok özel açıklamalar yaptı.



Yeni yıl dileklerini sıralayan ünlü sanatçı, 'Sağlıklı, hayırlı, bereketli, bol şanslı bir yıl diliyorum. Kalbinde üzüntüsü olan herkese Allah sabırlar versin diyorum. Mutlu yıllar diliyorum' diye konuştu.







Geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye programında Acun Ilıcalı, Hülya Avşar'ın önümüzdeki sezon yeniden Yetenek Sizsiniz Türkiye'de olacağını müjdelemişti. Yetenek Sizsiniz Türkiye ile ilgili soruları da yanıtlayan Hülya Avşar, 'Allah kısmet ederse Eylül'de' dedi.







Hülya Avşar merakla beklenen Survivor 2017 ile ilgili de konuştu. Ünlü sanatçı, 'Bu yıl Survivor çok başarılı. Zaten hep başarılı da seçilen kişilerden dolayı, bu yıl çok iyi yarışmacılar var' diye konuştu.







Hayatını olduğu gibi yansıtacağı Selfie filmiyle ilgili de konuşan Hülya Avşar '2016'nın son zamanlarında yaşananlardan çok keyfim kaçtı. Biraz ara verdim. Filmi seyreden herkesin için gülsün istiyorum. İnsanlar keyifle çıksınlar oradan. Ben o heyecanı yaşamadığım sürüce anlatmam da çekmem de biraz zorlaştı. 15 gün ara verdim. Yılbaşından sonra devam edeceğim çok az bir bölüm kaldı' dedi.



