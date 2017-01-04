Asena Atalay fotoğrafları sildi!

Milli futbolcu Caner Erkin oğlu Çınar'ın annesi Asena Atalay'dan boşanmamak için uzun süre mücadele etmişti.



Fakat boşanmanın hemen ardından da Şükran Ovalı ile yeni bir aşka yelken açmış, bunu da herkese ilan etmişti. İlişkinin gazetelere yansıdığı ilk gün sinir krizi geçirerek hastanelik olan Asena Atalay'ı Caner yalnız bırakmamıştı.







Fakat Şükran, 'Bir daha o kadınla görüşmeni istemiyorum. Ya o, ya ben' şeklinde tavrını koymuştu. Hemen ardından da Caner'den evlenme teklifi alan Şükran Ovalı nihayet muradına erdi.







Ünlü çift önceki gün Roma'da nikah masasına oturdu. Tüm gözler Asena Atalay'a çevrildi. Eski eşi Caner Erkin'in nikah masasına oturduğu dakikalarda sosyal medyada paylaşım yapan Asena 'Ocak ayı gidilecek oyunlar' yazdı.







KALAN HATIRALARI YOK ETTİ



Fotoğraftaki listenin tam ortasında 'Önce bir boşluk oldu gidince ama şimdi iyi' adlı oyunun yer alması 'Caner'e iyiyim mesajı vermek istiyor.







Zaten Asena, tiyatro ile ilgilenen biri değil' şeklinde yorumlara neden oldu. Ardından da, eski eşi ile birlikte etiketlendikleri fotoğrafları hesabından kaldırdı.







