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Okan Bayülgen bar işine girdi

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Diriliş Ertuğrul oyuncularının ödül skandalında yer alan Okan Bayülgen bar işletmeciliğine soyundu.

Magazin / 31 Ocak 2017 Salı 22:16
Okan Bayülgen bar işine girdi

Ünlü şovmenin geçtiğimiz kasım ayında Kanal D'de başlaması gereken programı iptal edilince, o da çareyi eğlence hayatına giriş yapmakta buldu.

Zira, olan bitenin ardından ortada ne program ne de kanal kalmıştı.

BAR İŞLETECEK

Okan Bayülgen, başlaması uzun süreceğe benzeyen TV programını daha fazla beklemeden işletmeciliğe soyundu. Bodrum'da Barlar Sokağı olarak bilinen mıntıkada Dada Salon adıyla bar işletmeye başlayan Okan Bayülgen'in yeni mekanı dekorasyonuyla da dikkat çekiyor.

Barlar Sokağı


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