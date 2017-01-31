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İşte Çağla Şikel'in lüks villası

Model ve sunucu Çağla Şikel, oğulları Kuzey (7) ve Uzay (5) ile yaşadığı Balmumcu’daki 800 metrekarelik dört katlı villasının kapılarını InStyle Home Şubat sayısı için açtı.

Magazin / 31 Ocak 2017 Salı 14:13
İşte Çağla Şikel'in lüks villası

Evin giriş katı salon, yemek odası, mutfak ve misafir tuvaletinden oluşuyor. Üst katta giyinme odası ve 2 oğlunun odası var. Çatıda büyük bir banyonun da bulunduğu yatak odası mevcut. Bahçe ve garaj parti alanı gibi düzenlenmiş.

Çağla Şikel, 'Emre dekorasyona benden meraklı. Evli olduğumuz dönemde birlikte almıştık. Emre'den sonra bir şeyi değiştirmedim. Duvara astığımız aile fotoğraflarımız duruyor. Salonun dekoru çocuklar için değişiyor. Örneğin kanepeler çekilince; salon paten yada futbol sahasına dönüşüyor' dedi.

İşte Şikel'in evinden kareler...

























Emre AltuğÇağla Şikel


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