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Demet Akalın saldırıyı böyle anlattı

İstanbul Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki ünlü bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin yaralandı.

Magazin / 31 Ocak 2017 Salı 10:58
Demet Akalın saldırıyı böyle anlattı
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Demet Akalın da o sırada mekandaydı. Ünlü sanatçı yaşadığı korku dolu anları bir radyo programında anlattı:

'Camlar kırılıyor film gibi, on metre ötemde oluyor! Herkes çığlık kıyamet... Allah'tan benim koruma yanımda. Silahını çıkarttı. Ben buna diyorum ki sık. Zannediyorum ki Rena'daki gibi birisi bizi tarıyor herhalde. Camlar herkesin suratına fırladı.'





Akalın dün akşam sosyal medya hesabından eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile yer aldığı bu kareyi, 'Nefesim huzurum iyiki varsın..iyiki guzel dostlar var iyiki guzel kalpli sevenler var hepinizden Allah razi olsun... Mesajlara telefonlara yetisemedim uyuyup uyaniorum. Bugün orda panikle gördüğüm ağlayan her cocuk umarım iyidir aklım onlarda... Yapılacak bişey yok heryerde olabilirdi... Bugün benim için hayatun anlamı dahada değişti... Teşekkürler arayan dua eden herkese... ' notuyla paylaştı.





Kanlı saldırının ortasında kaldı

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