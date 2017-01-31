Bülent Ersoy Kapalıçarşı'ya minibüsle girdi

Bülent Ersoy, evi için Kapalıçarşı’dan turkuvaz renkte ipek halı almak istiyor, ancak çarşının kalabalığına girmek istemiyordu. Ünlü sanatçının görüştüğü halı mağazası soruna çözüm buldu, Kapalıçarşı’nın kapıları yönetimden alınan özel izinle akşam saatlerinde açıldı.



Bülent Ersoy Kapalıçarşıya minibüsle girdi



POLİSLE HATIRA FOTOĞRAFI



Saat 20.30’da VIP minibüsüyle içeri alınan Bülent Ersoy, mağazada 2 saat boyunca halıları inceledi. Polis memurlarının da eşlik ettiği sanatçı, sonunda iki halıyı beğenip satın aldı. Ersoy, alışveriş sonrası polislerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.