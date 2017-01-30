Beyaz Gazete Ana Sayfa

Kanlı saldırının ortasında kaldı

İstanbul Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki ünlü bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ünlü sanatçı Demet Akalın da o sırada mekandaydı.

Magazin / 30 Ocak 2017 Pazartesi 18:56
Kanlı saldırının ortasında kaldı

Olayın terör saldırısı olmadığı belirtilirken 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

ELİMİ İNCİTTİM

Anadolu Hisarı'nda saldırının gerçekleştiği mekanda ünlü sanatçı Demet Akalın da vardı. Akalın, üç masa ötesinde gerçekleştirilen saldırı sırasında büyük bir panik yaşadı, hemen masanın altına saklandı. Ünlü sanatçı kapıya yakın bir yerde bulunması nedeniyle koruması eşliğinde hemen mekanı terk etti.

Ünlü sanatçı Twitter hesabından yaşadıklarını böyle anlattı.


Beykoz'daki ünlü restoranda silahlı saldırı

Terör SaldırısıTwitterDemet AkalınSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TRUMP FETÖ’YÜ VERMEK ZORUNDA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar