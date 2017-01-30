Olayın terör saldırısı olmadığı belirtilirken 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



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Anadolu Hisarı'nda saldırının gerçekleştiği mekanda ünlü sanatçı Demet Akalın da vardı. Akalın, üç masa ötesinde gerçekleştirilen saldırı sırasında büyük bir panik yaşadı, hemen masanın altına saklandı. Ünlü sanatçı kapıya yakın bir yerde bulunması nedeniyle koruması eşliğinde hemen mekanı terk etti.



Ünlü sanatçı Twitter hesabından yaşadıklarını böyle anlattı.





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