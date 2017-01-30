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Işın Karaca evinden oldu

Ünlü popçu Işın Karaca'nın Demet Akbağ’ın yaptığı şaka yüzünden evinden olduğu iddia edildi.

Magazin / 30 Ocak 2017 Pazartesi 15:47
Işın Karaca evinden oldu

Işın Karaca, Demet Akbağ'ın yaptığı 'Çok Aramızda' adlı şaka programının ilk mağdur ünlüsüydü.

Demet Akbağ'ın yönlendirdiği 50 kişilik ekip kendilerini zabıta gibi gösterip dozerle Işın Karaca'nın, İstanbul-Kilyos'taki villasına gitmişti.

Işın Karaca zabıta rolündeki kişilerin 'Evi 1 saat içinde boşaltın, yıkım emri var' sözleri üzerine şok geçirmişti.



Eşi Tuğrul Odabaş, avukatı ve ailesini arayan Işın Karaca kimseden cevap alamayınca çılgına dönmüştü.



Işın Karaca bunun şaka olduğunu anladıktan sonra dakikalarca toparlanamamıştı.



Esas darbe 1 ay sonra ev sahibinden geldi. Ev sahibi ünlü popçuyu arayıp 'Evi boşaltın, satmaya karar verdim' dedi.



Villayı önce satın almak isteyen Işın Karaca 750 bin dolar değerindeki evin fiyatının 1 milyon 250 bin dolara çıktığını öğrendi.



Nedenini sorduğunda emlakçıdan şu cevabı aldı: 'Sizin evin değeri şaka programından sonra arttı.'



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