Mazhar Alason, Fuat Güner ve Özkan Uğur’dan oluşan MFÖ, önceki akşam Zorlu PSM’de konser verdi. ‘Vestel Gururla Yerli Konserleri’ kapsamında gerçekleşen konseri salonu dolduran yaklaşık iki bin kişi izledi.



Soğuk havaya rağmen büyük ilgiyle karşılaşan MFÖ, sevenlerine, “Bu soğuklarda evinizden çıktınız. Ayaklarınıza sağlık” diyerek teşekkür etti. Seyircilerden şarkılara eşlik etmelerini isteyen Mahzar Alanson, “Sesim kötü çıkar diye korkmayın. Ben bile şarkı söylüyorum artık insaf” diyerek salondakileri güldürdü.







Müzik kariyeri boyunca birçok albüme imza atan MFÖ, gece boyunca ‘Ele Güne Karşı’, ‘Psikopatım’, ‘Mazeretim Var Asabiyim Ben’, ‘Sarı Laleler’ ve ‘Peki Peki Anladık’ gibi hit olmuş şarkılarını seslendirdi.







