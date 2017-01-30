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Aslıhan Doğan: ‘Arda’yı dövdürdüğüme pişmanım!’

Arda Turan’la 1.5 yıllık ilişkisini noktalayan Aslıhan Doğan, uzun bir aradan sonra Nişantaşı’nda ortaya çıktı.

Magazin / 30 Ocak 2017 Pazartesi 11:16
Aslıhan Doğan: ‘Arda’yı dövdürdüğüme pişmanım!’

Ayrılığın ardından verdiği kilolarla dikkat çeken sosyetik güzel, bir mekânda arkadaşlarıyla buluşup sohbet etti. İlişkisi sırasında milli yıldızın doğum tarihini koluna dövdüren ve ayrıldıktan sonra dövmeyi sildiren Doğan, “Acele edip dövmeyi yaptırdığım için pişmanım” diyerek günah çıkardı.

Sol kolunda kendisi, annesi, babası ve kardeşinin doğum tarihleri bulunan Doğan, sağ koluna da Turan'ın doğum tarihini dövdürmüştü.


Aslıhan DoğanArda Turan


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