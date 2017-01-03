Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin Kuzey Afrika'da ortaya çıktı

30 Aralık'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerle karşılaşan Kerem Bürsin muhabirlerin 'yolculuk nereye' sorusuna 'Yılbaşını bugüne kadar hiç görmediğimiz bir ülkede karşılayacağız ama yerini söylemem' yanıtını vermişti.







25 yaşındaki Sarıkaya ise 'Avrupa turuna çıkacağız' açıklamasını yapmıştı.







Fas'ın başkenti Marakeş'e giden sevgililer dünyaca ünlü 'Comptoir Darna' gece kulübünde eğlenirken fotoğrafçı Azzeddine Maizi tarafından görüntülendi.







Romantik halleri dikkat eden çift, dansözlü şovlarıyla meşhur kulüpte dans etti.







