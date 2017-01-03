Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu boşanıyor mu?

2014 yılında evlenen Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun evliliğinde yine bir kriz olduğu iddiası ortaya atıldı. Geçen yıl nisan ve ağustos aylarında da boşanacakları yönünde haberler çıkan çiftin sosyal medya hesapları, söz konusu kriz iddialarını güçlendirdi.



Akalay, önceki gün Instagram hesabını düzenledi ve eşinin bulunduğu tüm kareleri sildi. Geçen nisanda da benzer bir tavır sergileyen ama o dönem sadece hesabını geçici olarak kapatmakla yetinen oyuncunun attığı yeni adım, bu kez ayrılmaya kararlı olduğu şeklinde yorumlandı.







