Angelina Jolie çocuklarıyla kayak tatilinde

Angelina Jolie, boşanma davası açıldığından beri ilk kez Noel tatilinde çocuklarıyla birlikte net fotoğraf verdi.



Altı çocuğuyla birlikte Colorado'da kayak tatili yapan 41 yaşındaki oyuncu, sekiz yaşındaki ikizleri Knox ve Vivienne'in yanı sıra 10 yaşındaki kızı Shiloh ile birlikte objektife takıldı.







Çocukların dondurma yediği, Jolie'nin ise kahve içtiği görüntülerde, Jolie'nin ve çocukların keyifli olması gözlerden kaçmadı.







Kayak sonrası kar giysileriyle objektife yansıyan aile bireyleri fotoğraflarının çekildiğini anladıklarında objektiflere gülümsemeyi ihmal etmedi.







Jolie'nin çocuklarıyla yürüyüş ve alışverişleri esnasında yardımcısının da yakın takipte olması dikkat çekti.







Öte yandan eylül ayından beri Jolie ile boşanma davası ve velayet savaşı süren Pitt'in, çocuklarından ayrı geçirdiği Noel tatili sonrası, yakın arkadaşlarına, “Hayatımın en kötü tatil dönemiydi” dediği öğrenildi.













