Beyaz Gazete Ana Sayfa

Yıldız Tilbe sahnede terziliğe soyundu

İZMİR'de sahneye çıkan Yıldız Tilbe, üstüne dar gelen sahne kostümünün omuz bölümlerini eline makası alıp hayranlarının karşısında kesti.

Magazin / 29 Ocak 2017 Pazar 10:52
Yıldız Tilbe sahnede terziliğe soyundu
Foto Galeri için tıklayın

Sanatçı Yıldız Tilbe, kış sezonunun ilk konserini Kaya İzmir'de verdi.

Alkışlar arasında sahneye çıkan Tilbe, yaklaşık bin 200 hayranının önünde üzerine dar gelen elbisesinin omuz bölümlerini makasla kesti.

Ardından birbirinden güzel şarkılarını seslendiren, sahnede yaklaşık 3 saat kalan Yıldız Tilbe, "Bu gece formumdayım. Sahneden inmek gibi bir niyetim yok. Repertuarın dışına çıkıp içimden geçen tüm şarkıları söyleyeceğim. Hadi beraber hüzünlenip beraber oynayalım" dedi.

Eski ve yeni albümünden şarkılar seslendiren Tilbe, yaptığı ilginç danslarla büyük alkış aldı. Şarkılarını hayranları ile beraber söyleyen şarkıcı, unutulmaz bir gece yaşattı.

Yıldız TilbeŞarkıcı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar