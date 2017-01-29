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Asena Atalay’dan ihanet davası

Eski eşi Caner Erkin’in yaptığı sert açıklamanın ardından 'konuşmama' kararı alan, son günlerde magazin gündeminden inmeyen sunucu Asena Atalay sessizliği uzun sürmedi..

Magazin / 29 Ocak 2017 Pazar 10:36
Asena Atalay’dan ihanet davası

Eski eşi Caner Erkin'in yaptığı sert açıklamadan sonra konuşmama kararı alan Asena Atalay, sessizliğini avukatı aracılığıyla bozdu. Ünlü sunucunun avukatı Beyza Sındıraç, Erkin'in sosyal medyada 'Asena Atalay, evliliğimiz boyunca 3. kişilerle birlikte oldu' demesi üzerine önceki gün yazılı açıklama yaptı. Sındıraç, şunları söyledi:

'Caner Bey çocuğu için ödemesi gereken masrafları ödemediği gibi eski eşi ve çocuğunun annesini halkın gözünde küçük düşürerek kamuoyunda kendini haklı gösterme çabası içine girmiştir. Müvekkilim, Caner Erkin'i aldatmamıştır. Asena Hanım'ın kişilik haklarına yapılan her türlü saldırıdan dolayı manevi tazminat hakkımız saklıdır.'.

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