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Mustafa Ceceli polis kontrolüne takıldı

Mustafa Ceceli önceki gece Etiler'de kendi kullandığı otomobiliyle polis kontrolüne takıldı.

Magazin / 28 Ocak 2017 Cumartesi 09:24
Mustafa Ceceli polis kontrolüne takıldı

Ünlü popçunun cipi, Etiler'de polisler tarafından durduruldu.

CECELİ, POLİSLERDEN KAÇTI
Aracını kontrol noktasına yanaştırdığı sırada gazlayarak kaçması üzerine polisler, Ceceli'nin peşine düştü.



KADIN ARKADAŞINI ARAÇTAN İNDİRDİ
Levent, Baltalimanı, Yeniköy hattında yaşanan kovalamacada şarkıcı, Levent'te izini kaybettirdiği bir anda yanındaki kadın arkadaşını yolda indirdi.



ZİNCİRLİKUYU'DA YAKALANDI
Polis ekibi, Ceceli'yi Zincirlikuyu'da aracının önünü keserek durdurdu. Yapılan muayenede şarkıcının ölçüm değeri 0 promil çıktı.



'YENİ ŞARKIMI DİNLETİYORDUM'
Devlet memurunun hayatını tehlikeye atmak, kontrol noktasından kaçmak suçlarından 301 TL para cezası kesilen ünlü popçu, “Sizden korktuk kaçtık. Hanımefendi DMC Pazarlama Müdürü” açıklaması yaptı. Mustafa Ceceli kovalamaca sırasında yolda indirdiği DMC Pazarlama Müdürü Özden Bora'ya yeni şarkısını dinlettiğini söyledi.





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