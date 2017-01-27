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Scarlett Johansson'dan boşanma dedikodularına yanıt

Scarlett Johansson’un Kadın Yürüyüşü’nde konuşma yaparken yüzüğünü takmaması ayrılığın kanıtı olarak gösterildi.

Magazin / 27 Ocak 2017 Cuma 15:09
Scarlett Johansson'dan boşanma dedikodularına yanıt

Çiftin geçen yazdan bu yana ayrı yaşadığı ve boşanma kararı aldığı iddia edilirken, Johansson'un Kadın Yürüyüşü'nde konuşma yaparken yüzüğünü takmaması ayrılığın kanıtı olarak gösterildi. Çiftin geçen yazdan bu yana ayrı yaşadığı ve boşanma kararı aldığı iddia edilirken, Johansson'un Kadın Yürüyüşü'nde konuşma yaparken yüzüğünü takmaması ayrılığın kanıtı olarak gösterildi.



Haberler karşısında önce sessizliğini koruyan çift, ardından New York'taki Simon Lee Gallery'de düzenlenen bir serginin açılışına birlikte katılarak mutluluk pozları verdi. Johansson, iddialarla ilgili sessizliğini korurken, eşiyle birlikte uzun süre galeriyi dolaşıp resimleri inceledi. 32 yaşındaki aktris, ilk eşi Ryan Reynolds'tan ayrıldıktan sonra 2012'de birlikte olmaya başladığı Dauriac'tan 2014 yılında Rose Dorothy adını verdiği bir kız çocuk dünyaya getirmişti.







Ryan ReynoldsScarlett JohanssonNew York


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