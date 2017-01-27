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Ebru Yaşar'dan medyaya referandum sitemi

'Güçlü bir Türkiye için ben de varım' kampanyasına bir destek de Ebru Yaşar'dan geldi. Ünlü sanatçı "Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz" dedi.

Magazin / 27 Ocak 2017 Cuma 23:32
Ebru Yaşar'dan medyaya referandum sitemi

Rıdvan Dilmen'in başlattığı ve Arda Turan, Burak Yılmaz ile Murat Boz'un destek verdiği 'ben de varım' kampanyasına Ebru Yaşar da katıldı.

"BU ÜLKEYİ SİZE BÖLDÜRMEYECEĞİZ"
Fikirlerinden dolay insanların yargılandığını belirten Yaşar, "Evet dersen, iktidardan beklentisi olan insan, 'Hayır' dersen ünlü sanatçı... Hem fikir özgürlüğünün önemini savunuyormuş gibi görün, hem de fikirlerinden dolayı insanları yargıla. Bu ülkeyi size böldürmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"İNADINA GÜÇLENECEĞİZ"
Ebru Yaşar, 'Evet' diyenlere tepki gösterenlere, Instagram'daki sayfasından seslendi: "Bölünmeyeceğiz, böldürmeyeceğiz, inadına güçleneceğiz!"


Murat BozBurak YılmazEbru YaşarArda TuranRıdvan Dilmen


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