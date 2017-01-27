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Demet Şener'den duruşma öncesi kafa karıştıran paylaşım

Demet Şener ile boşanma davası açtığı 11 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası İbrahim Kutluay bugün hakim karşısına çıkacak.

Magazin / 27 Ocak 2017 Cuma 11:46
Demet Şener'den duruşma öncesi kafa karıştıran paylaşım

Demet Şener, 'Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmasına karar verilmesini' isteyen boşanma dilekçesini 14 Ekim'de İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunmuştu. Çift bugün hakim karşısına çıkacak.



'ALDIĞIM DERSLER, İNANCIM, GÜVENİM VAR...'

Boşanma davası öncesi Demet Kutluay sosyal medya hesabı üzerinden kafaları karıştıran bir paylaşımda bulunarak altına 'Çok sevdiğim dostlarım var benim,dünya tatlısı kuzularım var benim,hala yüreği sevgiye açık bir kalbim var benim,mükemmel bir ailem var benim,en önemlisi sağlıklıyız çok şükür. aldığım dersler var benim,inancım var hala güvenim var benim...yarınlara umutla bakan hayallerim var benim...bu da gelir bu da geçer diyebilecek gücüm var benim...çok şeyimi paylaştığım siz sevenlerim var benim....sizleri seviyorum...en önemlisi de seçtiğim bir yolum var benim...hepimiz bu hayatta seçimlerimizi yaşıyoruz...hayat çok uzun...güzel yarınlar görmek dileğiyle...içimden geldi.' notunu düştü.

Sosyal MedyaDemet Şenerİbrahim Kutluay


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