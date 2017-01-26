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Acun'a ulaşabilmek için kitap yazdı

57 ve 59 yaşlarında iki kez Türkiye body fitness şampiyonu olan milli sporcu Kamer Pierssens, son haftalarda gündemde olan ‘62 Yaşındaki Genç Kız’ adlı kitabını, Acun Ilıcalı’ya ulaşmak için yazdığını söyledi. Pierssens, “Türk kadınlarının Acun Ilıcalı’ya ve bana bir görev vermiş olduklarına inanıyorum” dedi.

Magazin / 26 Ocak 2017 Perşembe 15:41
Acun'a ulaşabilmek için kitap yazdı

Cenova Yayınları aracılığıyla birkaç hafta önce raflarda yerini alan ‘62 Yaşındaki Genç Kız’ adlı kitapta, ünlü sporcunun özel yaşamı, spora olan düşkünlüğü, ince ve genç kalmasının sırları, sabrı, sevgisi, başarısı kısaca 62 yılın zaferi yer alıyor. Zamana meydan okuyan ve sıra dışı yaşam öyküsüyle çevresinde hayranlık ve merak uyandıran ünlü milli sporcu Kamer Pierssens, "Nice genç kızı imrendirecek bir vücuda sahip olmam herkesin ilgisini çekiyor. Bu bedenden ayrılana kadar spor yapacağım” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada en çok merak edilenler listesinde de yer alan ünlü sporcu Pierssens, “Bana verilmiş olan bu ‘gençliğin tazelenmesi’ armağanının paylaşılması gerekiyor. Öyle ki, hem ben görevimi yerine getirmenin mutluluk ve huzurunu yaşayabileyim, hem de hemcinslerimin ellerinden tutarak onlara sağlıklı kilo verme yolculuklarında yol arkadaşı olabileyim. İşte bu noktada, ‘Ömür boyu ideal kiloda kalıcı şekilde kilo verilmesini’ sağlayacak hem amaca hizmet eden, hem de eğlenceli ve neşeli yarışmalara yer veren bir TV formatı hazırladım. Ve Acun Ilıcalı ile işbirliğine ihtiyaç duyuyorum. Böyle büyük ve önemli bir proje, ancak onun desteğiyle sürekli bir başarıya ulaşabilir” dedi.

Acun Ilıcalı


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