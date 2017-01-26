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Yasmin Erbil'in annesi Nergis Kumbasar: Arkadaşları ne kıvamda paylaşım yapıyorsa...

Kumbasar, kızının sosyal medyadaki her paylaşımının haber olmasına isyan etti: Arkadaşları ne kıvamda paylaşım yapıyorsa o da o kıvamda paylaşımlar yapıyor.

Magazin / 26 Ocak 2017 Perşembe 14:36
Yasmin Erbil'in annesi Nergis Kumbasar: Arkadaşları ne kıvamda paylaşım yapıyorsa...

Geçtiğimiz günlerde kızı Yasmin Erbil'i oyunculuk eğitimi için Londra'ya uğurlayan Nergis Kumbasar, yakın dostu Onur Büyüktopçu ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Önümüzdeki günlerde Yasmin'in yanına gideceğini ifade eden Kumbasar, kızının sosyal medyadaki her paylaşımının haber olmasına isyan etti.

Kumbasar, “Kızımın sürekli gündem olmasından çok sıkıldım. Artık yeter. Arkadaşları ne kıvamda paylaşım yapıyorsa o da o kıvamda paylaşımlar yapıyor. Sanırım magazin gündem eksikliğinde gündem yaratmak istiyor. Ünlü çocuğu diye daha fazla gündeme geliyor. Benim sinirlenmemi istiyorlar ama sabredeceğim. Kızım bizi üzecek hiçbir şey yapmıyor” dedi.



Çıkan haberlerden kızının psikolojik olarak etkilendiğini de ifade eden oyuncu, “Kızım hakkında yapılan haberlere üzülüyor ama onu yıpratamayacaklar” dedi.




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