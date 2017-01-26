Lindsay Lohan yine İstanbul'da

Lindsay Lohan, tam bir İstanbul tutkunu çıktı! Önceki gün sessiz sedasız İstanbul’a gelen ve bir arkadaşıyla yemek yiyen dünyaca ünlü yıldız başörtülü haliyle dikkat çekti.
Geçtiğimiz yıl Gaziantep'te Suriyeli mültecileri ziyareti sırasında başörtüsü takan Lindsay Lohan, ülkesine dönüşte Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları silip isminin yanına “Aleykümeselam” yazmıştı.
Müslümanlığı seçen dünyaca ünlü yıldızın sessiz sedasız yine Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Lohan önceki gece İstinye Park'ta görüntülendi.
ÇİÇEKLERLE YÜZÜNÜ GİZLEDİ
Bir restoranda bir arkadaşıyla yemek yiyen Lohan, çıkışta objektiflere takıldı. Başörtüsü taktığı görülen ünlü oyuncu, soruları duymazdan gelip hızla kendisini bekleyen otomobile bindi.
Arka koltuktaki çiçeklerle yüzünü gizleyen Lohan'ı taşıyan çakar lambalı sivil otomobil, dünyaca ünlü yıldıza polis koruması verildiği şeklinde yorumlandı.
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