Lindsay Lohan yine İstanbul'da

Geçtiğimiz yıl Gaziantep'te Suriyeli mültecileri ziyareti sırasında başörtüsü takan Lindsay Lohan, ülkesine dönüşte Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları silip isminin yanına “Aleykümeselam” yazmıştı.



Müslümanlığı seçen dünyaca ünlü yıldızın sessiz sedasız yine Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Lohan önceki gece İstinye Park'ta görüntülendi.







ÇİÇEKLERLE YÜZÜNÜ GİZLEDİ



Bir restoranda bir arkadaşıyla yemek yiyen Lohan, çıkışta objektiflere takıldı. Başörtüsü taktığı görülen ünlü oyuncu, soruları duymazdan gelip hızla kendisini bekleyen otomobile bindi.







Arka koltuktaki çiçeklerle yüzünü gizleyen Lohan'ı taşıyan çakar lambalı sivil otomobil, dünyaca ünlü yıldıza polis koruması verildiği şeklinde yorumlandı.











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