Beyaz Gazete Ana Sayfa

Lindsay Lohan yine İstanbul'da

Lindsay Lohan, tam bir İstanbul tutkunu çıktı! Önceki gün sessiz sedasız İstanbul’a gelen ve bir arkadaşıyla yemek yiyen dünyaca ünlü yıldız başörtülü haliyle dikkat çekti.

Magazin / 26 Ocak 2017 Perşembe 14:19
Lindsay Lohan yine İstanbul'da

Geçtiğimiz yıl Gaziantep'te Suriyeli mültecileri ziyareti sırasında başörtüsü takan Lindsay Lohan, ülkesine dönüşte Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları silip isminin yanına “Aleykümeselam” yazmıştı.

Müslümanlığı seçen dünyaca ünlü yıldızın sessiz sedasız yine Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Lohan önceki gece İstinye Park'ta görüntülendi.



ÇİÇEKLERLE YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Bir restoranda bir arkadaşıyla yemek yiyen Lohan, çıkışta objektiflere takıldı. Başörtüsü taktığı görülen ünlü oyuncu, soruları duymazdan gelip hızla kendisini bekleyen otomobile bindi.



Arka koltuktaki çiçeklerle yüzünü gizleyen Lohan'ı taşıyan çakar lambalı sivil otomobil, dünyaca ünlü yıldıza polis koruması verildiği şeklinde yorumlandı.





Lindsay Lohan, İstanbul'da Faruk Sabancı ile buluştu

Lindsay LohanInstagramİstinyeBaşörtüsü


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar